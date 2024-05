Hapvida NotreDame Intermédica incentiva o parto adequado e oferece acolhimento

Desde a recepção da gestante até o pós-parto, oferecer às mulheres e aos bebês o cuidado certo, na hora certa, é uma das propostas do parto adequado. A iniciativa tutelada pela Hapvida NotreDame Intermédica independe da via escolhida para o parto, pois a ideia é apoiar o procedimento mais seguro para a futura mãe dar à luz, respeitando suas individualidades.

“O conceito de parto adequado não está ligado a uma via específica de nascimento, podendo ser um parto vaginal, quando existe condições para tal, quanto uma cesárea com indicação, sendo ela salvadora e necessária. Isso significa dizer que gestante e o bebê estão no centro das decisões de como será conduzido esse momento, com base em evidências científicas que garantem a intervenção quando for preciso”, explica a coordenadora de enfermagem do Programa Nascer Bem da Hapvida NDI, Natália Bruno.

Ainda segundo Natália, no conceito do parto adequado, o melhor cenário sempre será ter mães e bebês saudáveis e diante de gestações saudáveis, naturais e fisiológicas a opção de um parto vaginal estará em primeiro lugar, sendo a mulher encorajada a enfrentar. O parto vaginal é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por apresentar vantagens em comparação à cesárea, que é uma cirurgia e, como tal, envolve riscos.

“O parto normal traz uma série de benefícios, como menor risco de o bebê apresentar desconforto respiratório e precisar ficar na UTI neonatal. Para a mãe, há menor risco de ter hemorragia e complicações da cirurgia, além de facilitar a amamentação e proporcionar uma recuperação física mais rápida”, detalha a diretora médica do programa Nascer Bem da Hapvida NDI, Daniela Leanza.

Não havendo possibilidade do parto vaginal, a cesárea também é vista como uma via de parto benéfica, segura, salvadora e indicada para a gestante e o bebê. Com uma média de cinco mil partos ao mês, a Hapvida NotreDame Intermédica tem ultrapassado a meta estabelecida pela própria empresa de realizar 30% de partos normais na rede própria, que conta com 50 maternidades.

Puerpério

Outra preocupação é em relação a fase do puerpério das novas mães. Natália recomenda muita paciência e a busca por uma rede de apoio e ajuda profissional.

“O puerpério chega na vida das mulheres trazendo todas as emoções e os desafios que essa fase tão específica carrega. Mas é preciso paciência, tanto com esse novo membro, esse bebê que acabara de nascer, quanto com essa mãe que também está renascendo”, afirma a coordenadora.

Pré-Natal

Na maior empresa de saúde da América Latina, um importante indicador é a taxa de internação em UTI neonatal. A meta é que menos de 7% dos recém-nascidos precisem de cuidados intensivos nos primeiros dias de vida. Esse indicador reflete a qualidade da assistência ao parto e da assistência pré-natal.

“O acompanhamento pré-natal é fundamental para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que podem complicar a evolução da gravidez”, relata Christine Marques, diretora médica do Programa Gestação Segura da Hapvida NotreDame Intermédica.

“Nossa luta é sempre pela conscientização da paciente sobre a importância do início precoce do pré-natal, além da adesão às consultas e aos exames e tratamentos propostos. O início tardio do pré-natal ou o acompanhamento irregular podem atrasar o diagnóstico e prejudicar o tratamento de algumas doenças, como o diabetes gestacional e a pré-eclâmpsia”, conclui Daniela.

Fonte e foto assessoria