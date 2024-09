Hapvida Intermédica investe na ampliação da linha de cuidado em saúde mental

Maior empresa de saúde da América Latina realiza, mensalmente, mais de 40 mil atendimentos remotos em psiquiatria e psicologia pela telessaúde

A saúde mental é tão importante quanto os cuidados com a saúde física. A demanda por atendimento para esse tipo de condição vem crescendo e teve um salto significativo após a pandemia de covid-19. Na rede da Hapvida NotreDame Intermédica, são cerca de 40 mil atendimentos remotos por mês pela telessaúde, que conta com 215 profissionais dedicados às psicoterapias.

O aumento na demanda levou a maior empresa de saúde do país a desenvolver uma linha de cuidado em saúde mental disponível a seus milhões de pacientes. “O diferencial do programa está na abordagem integrada, centrada na pessoa e abrangente, que busca não apenas tratar doenças, mas promover o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes”, explica Adria Mara, diretora-executiva de Saúde Digital e Clínicas Médicas da Hapvida.

Os hospitais e prontos atendimentos da rede contam com especialistas na avaliação de pacientes que chegam em situações de crise de saúde mental. O médico emergencista tem a possibilidade da teleinterconsulta, por meio da qual psiquiatras auxiliam no diagnóstico, esclarecem dúvidas clínicas e qual a conduta médica mais adequada ao caso – resultando em melhor definição do procedimento a ser adotado. Nestes casos de urgência, o parecer é dado em até três horas, em qualquer unidade do país. Desde o início do ano, foram emitidos mais de 8,6 mil pareceres.

“A rapidez no diagnóstico e na definição do tratamento e o cuidado integral com o paciente reduz a necessidade de internações psiquiátricas e diminui o tempo de permanência no hospital”, ressalta Gabriel Corrêa, coordenador nacional de Psiquiatria da Hapvida. A internação é indicada quando a pessoa representa algum risco para si ou para a sociedade e as especificidades de cada caso são analisadas cautelosamente pela equipe, o que garante um tratamento eficaz ao beneficiário.

Após a passagem pelo pronto atendimento e alta médica, o paciente é automaticamente direcionado à linha de cuidado em saúde mental, cujo objetivo é evitar novas pioras no quadro clínico, abandono de tratamento e reinternações indevidas, que podem ser prejudiciais para o restabelecimento pleno do indivíduo em seu contexto psicossocial. A iniciativa contempla o telemonitoramento, no qual uma equipe acompanha a rotina de medicação, a evolução do tratamento e as marcações e acessos às teleconsultas. Segundo Corrêa, há a busca ativa de pacientes e de familiares para oferecer acolhimento e tratamento. “Temos o cuidado de facilitar o agendamento das primeiras consultas ou avaliações psicológicas porque entendemos a sensibilidade que este contato inicial requer”, completa.

Com a campanha do Setembro Amarelo, a valorização da vida está em pauta. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo, cerca de um bilhão de pessoas apresenta ao menos um problema relacionado à saúde mental, seja estresse, depressão ou transtornos mentais. O Brasil figura entre os países com os piores indicadores. Nesse cenário, oferecer atendimento com profissionais qualificados é de extrema importância para evitar o agravamento do quadro clínico.

