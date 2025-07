Hapvida promove evento sobre genoma brasileiro e reforça aposta na medicina personalizada

Palestra com a cientista Lygia da Veiga Pereira destaca o impacto da genética na prevenção de doenças e no futuro da saúde no Brasil

Refletir sobre os impactos do estudo genômico brasileiro e como isso pode transformar os cuidados com a saúde da população brasileira, contribuindo para o desenvolvimento de medicamentos e terapias mais eficazes. Esse foi o foco da palestra “DNA do Brasil: o que nossos genomas nos falam da saúde e história”, da cientista Lygia da Veiga Pereira, evento exclusivo promovido pela Hapvida, maior empresa de saúde integrada da América Latina, na sede da companhia em São Paulo. A iniciativa faz parte do compromisso da empresa com a inovação e o avanço da medicina baseada em evidências.

“O tema é altamente relevante para a Hapvida por seu potencial transformador na prática clínica. A medicina genômica permite diagnósticos mais precoces, terapias personalizadas e estratégias preventivas mais eficazes, principalmente em áreas como a da Oncologia, doenças raras e cardiometabólicas”, explica o diretor do Instituto de Pesquisa da companhia, Rodrigo Sardenberg, que mediou o debate.

Professora titular de genética da USP, Lygia liderou a maior pesquisa genética no Brasil, analisando o DNA de mais de 2,7 mil pessoas. O levantamento revelou que o país possui a maior população miscigenada do planeta. O estudo inédito, iniciado em 2019, foi publicado, neste ano, na revista Science e despertou o interesse da comunidade científica, com pouco mais de 38 mil downloads em um mês.

“O grande desafio desta área no século XXI é entender as variações genéticas que estão associadas às características de saúde para desenvolver a medicina de precisão, o que vai ajudar, entre outras coisas, a prever e prevenir doenças e melhorar resultados”, afirma a pesquisadora.

Lygia pondera que cruzar os dados de saúde com os dados de genomas pode ajudar a encontrar o que está relacionado a determinado problema, além de também permitir insights para a criação de novos medicamentos eficazes.

“O estudo do genoma pode beneficiar tanto pacientes quanto uma operadora de saúde. Genética é uma forma de entendermos o nosso organismo nos mínimos detalhes. À medida que conhecemos as predisposições genéticas a doenças, as empresas de saúde podem fazer um trabalho de medicina preventiva muito mais eficiente e eficaz”, avalia a convidada da Hapvida.

Para o diretor do IPE, a palestra da cientista abre novos caminhos na companhia. “A partir deste evento, pretendemos consolidar uma agenda institucional de pesquisa genômica, fomentar a criação de um comitê técnico-científico sobre medicina personalizada e estreitar colaborações com instituições nacionais e internacionais que já desenvolvem iniciativas no campo do genoma”, diz Sardenberg.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 71 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 87 hospitais, 78 prontos atendimentos, 351 clínicas médicas e 299 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Texto e foto assessoria