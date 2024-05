Hapvida realiza ação solidária com as mães das crianças internadas no Hospital Gabriel Soares

O momento é de amor e acolhimento em meio as preocupações, foi assim que as mães que participaram da ação de dia das mães realizada pelo Hospital Gabriel Soares se sentiram. Através dos setores de nutrição e serviço social, elas puderam desfrutar de momentos de troca de experiências, de escuta afetiva e de celebrar a jornada da maternidade.

Rosimeire Lopes, que está com uma bebê 1 ano e 11 meses em tratamento no hospital, sentiu que o contato com outras mães passou mais tranquilidade e esperança para o momento. “A ação foi ótima, gostei bastante, muito organizada, a palestra sobre o dia das mães foi muito importante e fortalecedora”, afirmou.

Para Paula Mendonça, diretora médica da unidade, esse tipo de ação também promove saúde e bem-estar para as mães. “Celebrar essas mães tão cuidadosas é importante para nós”, destaca. A gestora da nutrição da unidade, Bruna Cristina, ressalta que é gratificante ver o resultado e a felicidade das mães nesta ação. “Nosso compromisso é com a qualidade de vida dos nossos pacientes”.

Foto assessoria

Por Laila Oliveira