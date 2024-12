Harmonização glútea: conheça o procedimento que é tendência para o verão

Com o verão batendo à porta, a temporada de férias, praias e piscinas traz não só momentos de lazer, mas também o desejo de sentir-se bem com o próprio corpo. Entre os procedimentos estéticos que estão em alta, a harmonização glútea desponta como a aposta queridinha do momento.

Os biquínis e maiôs, peças indispensáveis do verão, evidenciam naturalmente a região do bumbum, que muitas vezes é motivo de insegurança para algumas mulheres. Pensando nisso, a harmonização glútea oferece uma solução moderna e personalizada para corrigir assimetrias, suavizar celulites e melhorar o contorno da região, tudo isso mantendo a naturalidade.

O tratamento tornou-se uma verdadeira tendência no mundo das famosas e já conquistou celebridades brasileiras como Jojo Todynho, Bruna Marquezine, Virgínia Fonseca, Claudia Raia, Gretchen, Grazi Massafera, Carolina Ferraz e Gabi Martins. Em Aracaju, a franquia Emagrecentro oferece o procedimento, sendo uma das opções para quem deseja aderir à tendência. A clínica é referência por trabalhar com técnicas avançadas e profissionais qualificados, proporcionando resultados seguros e satisfatórios para seus clientes.

“Com os avanços constantes nas tecnologias, nos bioestimuladores e nos métodos que surgem diariamente, observamos um aumento significativo na procura por esse procedimento e sentimos a necessidade de oferecer essa solução aos nossos pacientes que buscam resultados personalizados e de alta qualidade. Desenvolvemos um método próprio para a harmonização do bumbum, garantindo segurança e eficácia”, diz a CEO da Emagrecentro Aracaju, Viviane Lins.

A harmonização glútea é realizada em etapas bem estruturadas para garantir resultados personalizados. “Inicialmente, é feito um preparo para melhorar o aspecto celulítico, utilizando técnicas específicas para uniformizar a pele. Em seguida, aplica-se um bioestimulador de colágeno diferenciado, que, além de estimular a produção de colágeno, também promove um leve aumento de volume. O terceiro passo, quando necessário, é o uso de um preenchedor específico para corrigir falhas e garantir maior simetria”, explicou Viviane Lins.

Indicação

De acordo com a CEO da Emagrecentro Aracaju, a perda de colágeno, que começa a partir dos 25 anos e se intensifica aos 30 e 40 anos, é um dos fatores que mais leva mulheres a procurar o tratamento, principalmente na faixa dos 35 a 40 anos.

“Cada paciente apresenta necessidades diferentes e isso é levado em conta na harmonização glútea. Para quem já apresenta flacidez ou queda na região, o procedimento proporciona um efeito lifting, levantando e melhorando a firmeza dos glúteos. Isso é possível graças ao bioestimulador de colágeno, que trabalha intensamente na regeneração da firmeza da pele, combatendo os efeitos naturais do envelhecimento e da gravidade”, detalhou Viviane Lins.

Avaliação

Para agendar a sua avaliação, pode dirigir-se à unidade física da Emagrecentro Aracaju, localizada na Avenida Barão de Maruim, número 639, ou entrar em contato pelo telefone 3213-7479 e pelo WhatsApp (79) 99810-8908. “A avaliação para a harmonização glútea é um passo fundamental para identificar as necessidades específicas de cada paciente, garantindo um procedimento personalizado e seguro. Durante a consulta, o profissional realiza uma análise detalhada e orienta sobre a quantidade ideal de material a ser utilizado, além de explicar os cuidados necessários no pré e pós-procedimento”, pontuou.

Cuidados pós-harmonização

Os resultados são rápidos e visíveis logo após a aplicação, como a redução da celulite. Já os efeitos do bioestimulador tornam-se mais evidentes em 15 dias, com melhora contínua ao longo de um mês ou dois. A duração do tratamento pode chegar a três anos com um bom protocolo, mas para garantir resultados duradouros, é essencial que o paciente adote hábitos saudáveis.

“Uma boa alimentação e a prática regular de atividade física desempenham papéis fundamentais nesse processo. O consumo adequado de proteínas magras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis contribui para a regeneração muscular, redução da inflamação e manutenção da elasticidade da pele, fatores essenciais para preservar o contorno e a firmeza dos glúteos após a harmonização”, finalizou.

