Heitor Mendonça abre a temporada junina do Viva Música

Artista apresenta-se neste domingo, 2 de junho, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

O mês de junho chega no compasso da sanfona, do triângulo e da zabumba e o projeto Viva Música convida o público de todas as idades a curtir os ritmos nordestinos no Shopping Jardins, na capital sergipana. Abrindo a temporada junina, Heitor Mendonça sobe ao palco da Praça de Alimentação Jardins neste domingo, 2 de junho, e apresenta o seu mais novo trabalho, o “Forró Violado”.

A partir das 18 horas, o premiado músico e compositor brinda crianças, jovens, adultos e idosos com interpretações singulares de clássicos de Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, além de mestres do movimento da cantoria e outros grandes artistas, proporcionando um mergulho na alma nordestina.

O acesso é gratuito e, durante o pocket show, a plateia também pode aproveitar os preços reduzidos de algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda mais especial.

A programação junina do projeto que coloca em destaque os talentos da cena musical sergipana segue até o dia 30 de junho. As apresentações acontecem sempre aos domingos nas praças de alimentação Jardins e Arcos, alternadamente. Confira a programação:

2 de junho, 18h

Heitor Mendonça – Praça de Alimentação Jardins

9 de junho, 18h

MPB in Xote – Praça de Alimentação Arcos

16 de junho, 18h

Xote do Jorge – Praça de Alimentação Jardins

23 de junho, 18h

Seu Biná – Praça de Alimentação Arcos

30 de junho, 18h

Baião de 3+uma – Praça de Alimentação Jardins

Shopping do País do Forró

Nesta sexta-feira, 31 de maio, às 17h, a banda Zé Tramela abre a programação junina do Shopping Jardins com pocket show gratuito na Praça de Alimentação Jardins. E a partir de 10 de junho, haverá Vila de São João (Praça de Eventos Orquídea) com barraquinhas e quadrilhas juninas às quintas-feiras; Lounge com Quermesse da Serra do Machado (em frente ao restaurante Tio Armênio) e apresentações musicais gratuitas realizadas no Palco Eneva em parceria com o Governo do Estado de Sergipe.

Viva Música

O quê? O projeto que coloca em evidência os talentos da cena musical sergipana homenageia os ritmos nordestinos e brinda o público com o pocket show “Forró Violado”, do músico Heitor Mendonça.

Quando? Domingo, 2 de junho, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

