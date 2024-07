Heitor Mendonça e Banda Celebram Mês do Rock com Show ‘VIVA BELCHIOR!’ em Aracaju

No dia 13 de julho, sábado, o Café da Gente Sergipana será palco para a 10ª edição do aclamado espetáculo “VIVA Belchior!”, apresentado por Heitor Mendonça e sua banda. Este evento especial marca uma celebração única em homenagem ao legado do inesquecível artista Belchior, destacando-se ainda mais com a participação especial do renomado guitarrista Fred Andrade.

Heitor Mendonça, diretor do Conservatório de Música de Sergipe e reconhecido compositor premiado, não apenas lidera esta jornada musical, mas também é aclamado como um dos maiores intérpretes das obras de Belchior. Sua voz marcante e presença de palco envolvente transformam cada apresentação em uma experiência memorável, capturando a essência das canções atemporais do eterno latino-americano.

Já o músico Fred Andrade, é conhecido por sua virtuosidade na guitarra e vasta experiência na cena musical, junta-se à banda de Heitor Mendonça para esta ocasião especial. Sua colaboração promete enriquecer ainda mais o evento, adicionando novas camadas de energia e criatividade ao repertório.

SOBRE A NOSSO DOM PRODUÇÕES

Nosso Dom Produções é reconhecida pela excelência na criação de experiências culturais únicas, dedicando-se à celebração da música brasileira e internacional. Com um histórico comprovado na produção de eventos de alta qualidade, a Nosso Dom Produções continua a ser uma referência na promoção de arte e cultura em Sergipe.

DETALHES DO EVENTO

– O que: Viva Belchior! Por Heitor Mendonça & Banda, com participação especial de Fred Andrade

– Quando: Sábado, 13 de Julho de 2024, às 20h (Abertura da bilheteria às 19h)

– Onde: Café da Gente Sergipana, Av. Ivo do Prado, 378, Aracaju-SE

– Ingressos: R$ 40 (individual primeiro lote), disponíveis online via Sympla ou via Pix (contato pelos números de WhatsApp 79 99854-1330 ou 79 98138-3594)

Fonte e foto assessoria