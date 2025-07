Heitor Mendonça lança dia 11 de julho, seu novo EP intitulado “Eco Lógico”

Heitor Mendonça em dose dupla! O artista realiza mais uma edição do consagrado projeto Viva Belchior e lança seu novo EP “Eco Lógico” com temática ambiental em show especial no Café da Gente

O cantor e compositor sergipano Heitor Mendonça lança, no dia 11 de julho, seu novo EP intitulado “Eco Lógico”, um trabalho conceitual que reúne música e consciência ambiental em quatro faixas inéditas. O lançamento acontece às 20h dessa sexta 11/07, no Café da Gente Sergipana, e logo em seguida Heitor apresenta uma nova edição do show Viva Belchior, com banda renovada. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

O EP destaca-se pelo conteúdo lírico e sonoro voltado à reflexão ecológica, unindo poesia, crítica social e experimentações musicais. Uma das faixas, “Doce de Mangaba”, é uma parceria com a cantora Waleska Martins e teve seu videoclipe lançado com apoio da Lei Paulo Gustavo, sob direção de Lucas Cachalote. O clipe já acumula destaque nas redes sociais e no YouTube.

Também integra o projeto o renomado compositor Gilton Lobo, que assina ao lado de Heitor a faixa-título “Eco Lógico”, música que propõe um jogo de palavras e ideias ao afirmar que “o caminho da humanidade, através do Eco, é Lógico”. A canção incorpora ainda o conceito de Eco Sonoro, com o uso de delays e reverberações que reforçam a proposta ambiental da obra.

A dupla também assina “Árido”, faixa que retrata as paisagens secas do sertão nordestino, com arranjos do músico James Bertisch. Já “Quero Ser Yanomami” encerra o EP com um apelo por reconexão com a natureza e respeito aos povos originários.

Gravado com a participação de músicos consagrados, como o guitarrista Fred Andrade, o baterista Odílio Saminêz e o baixista e produtor Kelvin Farias — que também assina a captação, edição e masterização do projeto — o EP reforça a maturidade artística de Heitor Mendonça e seu engajamento com temas atuais e urgentes.

O lançamento será simultâneo nas plataformas digitais e faz parte da programação cultural que une o lançamento de “Eco Lógico” ao já tradicional espetáculo Viva Belchior, interpretado por Heitor e convidados.

