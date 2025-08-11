Hemose funciona com posto de coleta externa no shopping RioMar Aracaju

No espaço, além da doação de sangue, também é possível realizar o cadastro como doador de medula óssea

Durante todo o mês de agosto, o RioMar Aracaju estará com ponto de coleta fixo do Centro de Hemoterapia de Sergipe – Hemose, como parceiro de uma importante ação para salvar vidas, facilitando o acesso de quem deseja fazer a diferença por meio da doação de sangue.

O atendimento do Hemose acontece até o dia 29 de agosto, de segunda a sexta, das 13h às 18h, no Piso L2, ao lado do restaurante japonês Senzai. O espaço conta com cadeiras para coleta, pré-triagem, triagem clínica, além de lanche para o doador.

Através da ação, o Hemose busca ofertar um local de grande circulação de público e disponibilizar um serviço com mais conforto, para ajudar a restaurar os estoques de todos os grupos sanguíneos O, A, B e AB, positivo e negativo. Além da doação de sangue, durante o período também será possível realizar o cadastro como doador de medula óssea, uma atitude que pode ser a esperança de cura para pacientes que aguardam um doador compatível no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Menores de 18 anos devem apresentar o termo de autorização dos pais ou responsável legal, disponível no site do Hemose.

O atendimento será realizado por agendamento, mas também haverá espaço para voluntários espontâneos, conforme a capacidade diária da equipe. Para agendar basta entrar em contato pelos números (79) 3225-8019 e (79) 3225-8039, pelo e-mail ssocial.hemose@fsph.se.gov.br ou através do App RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Hemose instala ponto de coleta externa de sangue no RioMar Aracaju.

Quando? Até 29 de agosto, de segunda a sexta, das 13h às 18h.

Onde? Piso L2, ao lado do restaurante Senzai – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

O que precisa para ser um doador? É necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto.

Lotti+Caldas Comunicação – GettyImages