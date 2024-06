Hemose leva programa de coleta externa para RioMar Aracaju

A ação acontece de 17 a 21 de junho e visa reparar o estoque de todos os grupos sanguíneos

Visando oferecer mais uma opção de conforto e tranquilidade aos doadores de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) disponibiliza no RioMar Aracaju, um ponto de coleta que irá funcionar de 17 a 21 de junho, das 13h às 18h.

O atendimento ao público acontecerá no Piso L1, próximo à Lojas Americanas. No espaço serão disponibilizadas duas cadeiras para coleta, além da pré-triagem, triagem clínica e lanche para o doador. A realização do trabalho contará com técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, assistente social e pessoal administrativo.

De acordo com o enfermeiro Roney Bantim, a parceria com o RioMar Aracaju é uma importante ferramenta para promoção da solidariedade e ampliação das doações. “Com esse ponto, o Hemose busca ofertar um local de grande circulação de público e disponibilizar um serviço com mais conforto, para ajudar a restaurar os estoques de todos os grupos sanguíneos O, A, B e AB, positivo e negativo”, diz.

Além de ampliar as doações, o programa de coleta externa se faz ainda mais necessário em função do período junino. “Junho é um mês crítico, em que as doações reduzem por conta das festas e da chuva. A coleta realizada no shopping também tem o objetivo de suprir essa carência característica da época”, pontua Rosângela Cruz, assessora de Comunicação da Fundação de Saúde Parreiras Horta.

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Mais informações e agendamentos, através dos telefones: (79) 3225-8039 l 3259-3174 l 99117-0102.

Serviço

O quê? Hemose instala ponto de coleta externa no RioMar Aracaju.

Quando? De 17 a 21 de junho.

Onde? Primeiro piso do shopping, próximo a Lojas Americanas – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

O que precisa para ser um doador? É necessário estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto.

