Hemose precisa de reposição de estoques de todos grupos sanguíneos

Devido ao aumento da demanda da rede hospitalar e a redução das doações de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) está com os estoques críticos dos sangues: O, A, B e AB, positivo e negativo. Para reverter essa situação, a unidade convida a população para fazer a doação e colaborar com o atendimento da demanda transfusional na rede hospitalar.

A superintendente do Hemose, Fernanda Kelly Fraga, explica que o sangue atende cirurgias de grande porte e o programa Opera Sergipe. “O atendimento transfusional teve o aumento da demanda em função do sucesso das cirurgias do Opera, temos ainda pacientes oncológicos, com anemias crônicas, além das vítimas de acidentes de trânsito, por isso, queremos contar com o apoio e solidariedade de toda população doadora”, disse.

Estoque

Para manter o estoque estratégico, o Hemocentro precisa receber, pelo menos, 120 doações por dia, como explica a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas. “Finalizamos o mês de setembro, onde houve uma oscilação no número de doações, o que provocou a baixa dos estoques de todos os grupos sanguíneos”, contou a gestora ao informar que o Hemose atende 35 unidades de saúde, entre hospitais e maternidades da rede estadual.

Dados

De acordo com dados do sistema Hemofaces, em setembro o Hemose registrou 3.247 atendimentos, totalizando 2.482 doações de sangue, o que representa uma média de 118 doações ao dia, incluindo as coletas externas realizadas em Estância (Unit), São Cristóvão (UFS) e Ribeirópolis, Secretaria Municipal de Saúde.

Serviço

Para doar é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado, portando um documento oficial com foto, válido em todo território nacional. Vale ressaltar que o homem pode doar sangue no intervalo de 60 dias e a mulher, no intervalo de 90 dias.

A unidade funciona diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Foto: Ascom SES