Hemose realiza coleta de sangue no shopping Riomar de 17 a 21/06

Abertura do posto oferta mais uma opção para o cidadão fazer a doação com conforto

A partir desta segunda-feira, 17, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), disponibiliza um ponto de coleta de sangue no shopping Riomar, que funcionará até a próxima sexta-feira, 21, no horário das 13h às 18h.

A sala para doação de sangue está localizada no piso L1. O espaço, projetado pelo shopping, funciona com duas cadeiras para coleta de sangue, além do cadastro, pré-triagem, triagem clínica e lanche para doador. A realização do trabalho conta com técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, assistente social e pessoal administrativo.

De acordo com o enfermeiro do Hemose, Roney Bantim, a parceria com o shopping é uma importante ferramenta para promoção da solidariedade e ampliação das doações durante o mês de junho, de festejos juninos em todo o estado.

“Com esse ponto, o Hemose busca oferecer ao doador de sangue um serviço diferenciado e mais cômodo. É importante ressaltar que esse público chega para colaborar e restaurar os estoques de todos os grupos sanguíneos”, destaca o enfermeiro.

Serviço

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Mais informações e agendamentos, através dos telefones: (79) 3225-8039, 3259-3174 e 99117-0102.

Por Agência Sergipe