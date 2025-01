Heróis de Miraculous desembarcam no RioMar para encontro de fãs

Encontro gratuito com Ladybug e Cat Noir acontece nos dias 25 e 26 deste mês

O universo Miraculous vai ganhar vida no RioMar Aracaju nos dias 25 e 26 de janeiro, em uma experiência imperdível para os pequenos fãs da série. Pela primeira vez, o shopping recebe os heróis Ladybug e Cat Noir para um Meet & Greet repleto de aventura, diversão e momentos mágicos.

O Miraculous Day será realizado na Praça de Eventos Mar e promete encantar as crianças com uma atmosfera que transportará os pequenos para um mundo encantado. Com um espaço totalmente instagramável e decorado para tornar a experiência inesquecível, as crianças poderão viver a fantasia de estar ao lado de seus heróis favoritos.

As famílias poderão participar com tranquilidade, já que o evento contará com quatro sessões por dia, nos horários de 16h, 17h, 18h e 19h. Cada sessão terá duração de 30 minutos, garantindo que todos possam aproveitar ao máximo o encontro.

O melhor de tudo? O evento é gratuito! Para participar, basta fazer a inscrição pelo app do RioMar Aracaju (Android e iOS), disponível a partir desta segunda, 13 de janeiro. Como as vagas são limitadas, é bom garantir a participação dos pequenos com antecedência.

Serviço:

O quê? Miraculous Day – Meet & Greet com Ladybug e Cat Noir.

Quando? 25 e 26 de janeiro.

Onde? Praça de Eventos Mar, RioMar Aracaju.

Horários das sessões? 16h, 17h, 18h e 19h (30 minutos cada).

Quanto? Gratuito (inscrições pelo app do RioMar Aracaju a partir de 13 de janeiro).

Foto Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação