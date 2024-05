Hey Jude & Orquestra: tributo ao Beatles em Aracaju será no dia 18 de maio

Para os aficionados pelos Beatles, uma excelente notícia: os ingressos para o espetáculo Hey Jude & Orquestra já estão à venda.

O grupo apresentará um novo show em Aracaju, prometendo uma homenagem memorável aos Fab Four no dia 18 de maio, às 21 horas, no Teatro Tobias Barreto.

O espetáculo se destaca pelo seu vasto repertório e pela autenticidade nos arranjos, timbres, vozes, figurinos, gestos e até nos diálogos em inglês, reproduzindo com fidelidade a atmosfera dos Beatles.

Os instrumentos utilizados no espetáculo são das mesmas marcas e modelos empregados pelos Beatles, e os trajes meticulosamente escolhidos representam três distintas fases da banda.

Desde as abotoaduras até as costeletas, nenhum detalhe é deixado ao acaso.

Data, horário e local

Data: 18 de maio

Horário: 21:00H

Local: Teatro Tobias Barreto – Aracaju/SE

Ingressos

As entradas estão disponíveis para compra online no Sympla e nas bilheterias do Teatro.

Maiores informações @nproducoesoficial ou pelo WhatsApp (11)930906045

Fonte e foto Assessoria de imprensa