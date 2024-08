Heytor “O Boyzinho” agita o Arrocha da Sergipe no dia 7 de setembro

Revelação sergipana do arrocha, com apenas 17 anos, Heytor “O Boyzinho” será uma das atrações do Arrocha da Sergipe, que acontece no dia 7 de setembro, na Arena Siri, em Nossa Senhora do Socorro. Heytor nasceu em Amparo do São Francisco, a menor cidade do estado, e é mais um artista que vem fazendo jus ao estado como berço de grandes nomes do estilo musical que vem ganhando o Brasil. Recentemente ele lançou o seu novo álbum “Bregão 5.0”, que foi destaque durante as festividades juninas em todo o país.

O Boyzinho vive o melhor momento da carreira e chamou atenção ao ter a sua canção “Desejos” alcançando o Top 25 das músicas mais virais do Brasil na plataforma Spotify. Os números do garoto impressionam e suas músicas já ultrapassam milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

O Arrocha da Sergipe será realizado no dia 7 de setembro, a partir das 17 horas, na Arena Siri, em Nossa Senhora do Socorro, e também vai contar com shows de Liene Show, Kaelzinho Ferraz, Mikael Santos, Heitor Costa, Natanzinho Lima e Luanzinho Moraes. Os ingressos já estão disponíveis para compra na loja Supermoda, no Calçadão da João Pessoa, Centro de Aracaju, e online através do link: https://www.bilheteriadigital.com/arrocha-da-sergipe-07-de-setembro

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing