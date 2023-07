Hilda Ribeiro participa do lançamento de políticas para a educação

Na manhã desta sexta-feira, 21, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro; o deputado federal, Gustinho Ribeiro; a secretária-chefe de Gabinete, Rafaela Ribeiro; e o secretário da Educação, Magson Almeida, participaram da solenidade de lançamento de políticas públicas para a educação sergipana.

O evento aconteceu no Teatro Atheneu, em Aracaju. Na oportunidade, ocorreu a assinatura dos termos de adesão ao Pacote de Reconstrução da Educação Brasileira, entre o Ministério da Educação e o Governo do Estado de Sergipe.

A iniciativa visa a retomada de obras paralisadas e a implementação das políticas educacionais, através do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e Programa Escola em Tempo Integral.

“Esse é um momento muito importante pois a educação tem um papel fundamental para o nosso povo. Investir na escola pública é garantir um futuro brilhante para os nossos jovens”, destacou a prefeita.

A solenidade contou com a presença do governador Fábio Mitidieri; do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana; e ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

Por Fábio Viana