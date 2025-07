Hiper GBarbosa Norte terá ações gratuitas de saúde no próximo dia 5

Exames como o de retinografia ocular, consulta odontológica, testes glicêmicos e aferição de pressão estarão disponíveis para a comunidade

No dia 5 de agosto, das 9h às 13h, o estacionamento do Hiper GBarbosa Norte receberá uma grande ação de saúde. A iniciativa é do Instituto Cencosud Sustentabilidade em parceria com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe, GACC/SE, além da Farmácia GBarbosa. Inteiramente gratuitas, as ações de saúde disponibilizarão serviços como exames de retinografia ocular, consulta odontológica, sessões de massagem, cuidados estéticos, consultoria nutricional, musicoterapia, testes glicêmicos e aferição de pressão.

No local haverá ainda consultoria jurídica, sorteio de brindes e um stand dos serviços ofertados pelo Fidelimed, do GACC.

Para uma melhor organização, a população receberá senhas de atendimento e poderá usufruir de todos os serviços de bem-estar, orientação e cuidados com a saúde.

Texto e foto Shirley Vidal