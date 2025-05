História, homenagens e reafirmação do compromisso com a justiça marcam celebração dos 90 anos da OAB/SE

Uma noite de profunda emoção e significado histórico. Assim foi a cerimônia em comemoração aos 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE), realizada nesta segunda-feira, 12 de maio, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. A solenidade foi um tributo à rica trajetória da instituição, marcada por memórias históricas, reconhecimentos a personalidades fundamentais e a reafirmação do papel vital da instituição na vanguarda da advocacia e da sociedade.

Presente ao evento, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, manifestou sua satisfação em retornar a Sergipe para celebrar o nonagésimo aniversário da OAB/SE, uma seccional que, segundo ele, tem se destacado por seu pioneirismo e combatividade. “Para o Conselho Federal, é um momento de imenso regozijo poder celebrar 90 anos de uma história de luta, de muita combatividade, que narra a saga de homens e mulheres extremamente aguerridos. Eles venceram as dificuldades dos tempos e construíram uma advocacia renovada, paritária, e profundamente consciente de seu papel na defesa dos direitos humanos e das prerrogativas da nossa profissão”, pontuou.

O líder da advocacia nacional também destacou o protagonismo sergipano em iniciativas de relevância nacional. “De todas as conquistas, Sergipe tem sido um modelo para o Brasil. Implementamos aqui, em consonância com o projeto de Interiorização do Conselho Federal, um novo modelo de escritório compartilhado, que permite aos advogados e advogadas de Sergipe exercerem sua profissão com dignidade e valorização. Esse exemplo se tornou uma tendência em todo o país. Celebramos também a presença da primeira advogada do Nordeste a integrar a diretoria do Conselho Federal, uma força feminina que ocupa com notável desvelo o cargo de secretária-geral. Para nós, do Conselho Federal, e para toda a advocacia feminina, isso é motivo de grande orgulho”, ressaltou Beto Simonetti.

Danniel Costa, presidente da OAB/SE, em seu pronunciamento, evocou o legado de quase um século, sublinhando que as inúmeras conquistas da seccional são fruto do trabalho coletivo e da dedicação de todos que passaram pela instituição. “Todo esse sucesso, que hoje celebramos, deve-se ao esforço incansável de ex-presidentes, ex-diretores, advogados e advogadas que se doaram a esta Casa. Nesta celebração, olhamos para trás com profunda gratidão, agradecendo a todos que edificaram a OAB/SE. E, neste momento de intensa transformação social e de desafios que testam nossas instituições, a nossa OAB se mostra resiliente e pronta para o futuro que nos convoca. É por isso que novas gerações chegam, com respeito ao passado, para construir o presente e o futuro da nossa Ordem”, afirmou o presidente.

Representando a força da advocacia do interior do estado, a vice-presidente da OAB/SE, Edênia Mendonça, compartilhou sua alegria em fazer parte de uma gestão que prioriza a valorização e o desenvolvimento da advocacia em todas as regiões de Sergipe. “Este evento histórico nos permite revisitar a trajetória da nossa Ordem, reconhecendo e validando o trabalho incansável de tantos advogados e advogadas que ajudaram a concretizar os nobres objetivos da OAB. Hoje, vivemos uma nova realidade; graças ao trabalho desta gestão, a interiorização da advocacia é um fato consumado. A Ordem precisa estar presente em todos os lugares, e hoje ela está. Sinto-me imensamente feliz por vivenciar este momento e celebrar esta história de lutas e conquistas”, comemorou.

Homenagens

A cerimônia dos 90 anos foi um palco de merecido reconhecimento. Ex-presidentes, ex-diretores, advogados e advogadas da capital e do interior, além de colaboradores da instituição, foram distinguidos pela dedicação e contribuição à construção da história da OAB/SE, recebendo a Medalha Comemorativa OAB/SE 90 Anos. A secretária-geral do Conselho Federal e ex-diretora da seccional, Rose Morais, foi uma das homenageadas e descreveu sua emoção ao participar do evento. “Sinto-me profundamente feliz, orgulhosa e emocionada. Em 2015, eu estive aqui neste mesmo teatro comemorando os 80 anos da Ordem, na época como diretora da OAB/SE, e hoje retorno como diretora do Conselho Federal da OAB. Para mim, é um motivo de honra e orgulho testemunhar que a advocacia sergipana insiste, persiste e resiste, cumprindo seu papel fundamental na defesa da democracia e da advocacia em nosso estado”, destacou.

O membro honorário vitalício e ex-presidente da OAB/SE, Carlos Augusto Monteiro, também agraciado, relembrou sua gestão e a importância do reconhecimento. “Estou muito feliz em poder participar deste momento com meus pares e com todos que participaram ativamente da construção e da renovação da OAB/SE. Na condição de presidente desta Casa, tive a honra de conduzir as comemorações dos 80 anos, então estar aqui hoje me faz reviver um pouco daquela emoção. Parabenizo a Ordem por esta justa homenagem a todos que contribuíram para a edificação deste legado tão importante para a advocacia e para a sociedade sergipana”, enfatizou.

Representando o corpo funcional da instituição, Antônio Pádua, colaborador há 25 anos, emocionou-se com a homenagem. Seu carisma e dedicação são marcas reconhecidas por membros da Ordem e por todos que frequentam a secretaria da OAB/SE. “Sou muito feliz por fazer parte desta Casa há um quarto de século. Eu visto a camisa, tenho um carinho imenso pela OAB e, para mim, é uma honra e uma satisfação indescritíveis fazer parte deste momento histórico”, finalizou.

A solenidade foi prestigiada por um grande número de advogados e advogadas, conselheiros estaduais e federais, membros de comissões, colaboradores da instituição, além de diversas autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e representantes da sociedade civil.

