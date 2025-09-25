Historiador Paulo Nascimento é encontrado morto na casa dele em  Socorro

O historiador e servidor aposentado do Tribunal de Justiça de Sergipe, Paulo Roberto Nascimento, foi encontrado morto em sua casa, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas por familiares são de que vizinhos estranharam a ausência do historiador e acionaram o Corpo de Bombeiros.

No local, os agentes entraram na residência e encontraram Paulo Roberto desacordado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Foto reprodução: TV Sergipe/Arquivo