Histórias Políticas do município de Japoatã, nesta quarta, às 19 horas, na TV Aperipê

Nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, a TV Aperipê exibirá o curta sergipano Histórias Políticas de Japoatã, no programa Curta Sergipe, às 19 horas. O filme é um roteiro adaptado do Livro Japoatã e Eu, Nossas Histórias, de autoria do escritor Patrício Ferreira de Farias. A narração é do também japoataense, o radialista e jornalista, Flávio Lima.

Histórias Políticas de Japoatã, é um documentário que conta através de memórias pessoais, pesquisas, relatos do autor e dos entrevistados, fatos relevantes da história do município, moradores, lenda, política e a trajetória de um Promotor de Justiça, que veio de origem humilde e é uma inspiração para outras gerações.

Japoatã é uma cidade que foi visitada pelos Jesuítas, e tem a lenda do “Tesouro de Jaboatão”, nunca encontrado, mas sempre na memória dos antigos moradores. Relatos do passado e da história recente, abrangem fatos dos últimos 70 anos da história do município.

O documentário foi produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, com edital da Prefeitura Municipal de Japoatã. A direção é da filha natural do município, Dedinha Ramos.

