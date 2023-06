HMSI e PMA firmam parceria para redução da fila de procedimentos

Nesta terça-feira, 13, o Hospital e Maternidade Santa Isabel (HMSI) assinou um termo de parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para a execução de 225 cirurgias ginecológicas. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares da então senadora Maria do Carmo e do deputado federal João Daniel. Estiveram presentes na solenidade o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a secretária de saúde Waneska Barboza, a diretora-geral do HMSI Débora Leite e o gerente administrativo do Hospital São José, Fúlvio Leite.

Para a Diretora-Geral do Santa Isabel, os recursos vieram em um momento de grande necessidade por parte das mulheres que aguardam em fila pela realização de procedimentos ginecológicos, os quais, tiveram sua execução comprometida por conta da pandemia. Com a parceria, o HMSI já iniciou as cirurgias e possui expectativa de término das filas até o final do contrato com a Prefeitura.

“Os procedimentos foram comprometidos durante a pandemia, porque são cirurgias de grande porte que precisam de hemoderivados. Esse tipo de cirurgia não foi possível realizar durante o período pandêmico, algo que afetou a qualidade de vida das mulheres. Desde primeiro de junho, já começamos com os procedimentos ginecológicos e temos estimativa de zerar a fila até o final do contrato, o qual, deve ser executado no prazo de seis meses”, endossou Débora Leite.

Para o Prefeito Edvaldo Nogueira, a parceria com o Hospital Santa Isabel e demais entidades na realização de cirurgias eletivas viabilizará um maior conforto para a população aracajuana.

“Esse trabalho pretende zerar filas e é desempenhado em conjunto com a prefeitura, governo federal, parlamentares e os hospitais filantrópicos. Conseguiremos viabilizar melhoria de vida para mais de 400 pessoas, que hoje necessitam dos serviços de cirurgia em ginecologia, bem como cabeça e pescoço. É um ganho imenso e no dia de hoje, só temos a agradecer essa força conjunta”, ressaltou o prefeito.

Fonte e foto assessoria