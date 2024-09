Hoje é Dia: Mafalda, idosos e Outubro Rosa são destaques

A semana entre os dias 29/09 e 05/10 é marcada por centenários, lançamentos históricos e campanhas importantes. Hoje, 29 de setembro, a icônica personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino (falecido em 2020), faz “aniversário”. Foi nesta data, em 1964, que a primeira história dela foi publicada no periódico argentino Primera Plana.

Nestes 60 anos, Mafalda atravessou ditaduras e sempre tratou de questões pesadas com ironia e humor. A contribuição dela para a reflexão de temas relacionados à paz, à democracia e aos direitos humanos já foi tema de matérias na Radioagência Nacional, TV Brasil e Agência Brasil.

Outra data a ser celebrada na semana é o centenário de nascimento do escritor e roteirista estadunidense Truman Capote, nascido em 30 de setembro de 1924. Reconhecido como um ícone de um gênero que misturava literatura e jornalismo, ele é o autor de obras como A Sangue Frio e Bonequinha de Luxo. A trajetória foi contada no Repórter Brasil e no História Hoje em 2014:

Nesta semana, outro marco na história do jornalismo (principalmente do Brasil) também completa 100 anos. Foi no dia 2 de outubro de 1924 que Assis Chateaubriand fundou o conglomerado de mídias Diários Associados, que se tornaria, em seu auge, o maior do Brasil. Episódios como a fundação da Rádio Tupi e da TV Tupi (um marco na história da TV no país) foram temas de conteúdos na Radioagência Nacional e Agência Brasil.

Outubro Rosa e outras datas

O mês de outubro também traz consigo o Outubro Rosa. A campanha, que visa promover a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, sempre é destaque em veículos da EBC. Programas da Rádio Nacional como o Revista Brasília (Nacional FM de Brasília) e o Sintonia Nacional (Rádio Nacional do Rio de Janeiro) já falaram no tema.

No 1º de outubro, também há outras três datas marcantes: o Dia do Vereador, Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Mundial do Vegetarianismo. O vegetarianismo (opção que pode ser motivada por questões de saúde, meio ambiente ou bem-estar animal) foi tema de matérias na Agência Brasil em 2017 e do Revista Brasil em 2021.

Para fechar a semana, temos o Dia Mundial dos Animais. A data é comemorada em 4 de outubro e foi homenageada por programas da TV Brasil como o Fique Ligado em 2018 e pelo Repórter Brasil em 2021.

Confira a relação de datas do Hoje é Dia de 29 de setembro a 5 de outubro de 2024:

29 de setembro a 5 de outubro de 2024 29 Nascimento do compositor Francisco Mário Flávio Salgado Sales, o Chiquinho Sales (naturalidade desconhecida) (115 anos) – compôs vários sucessos, e teve mais de vinte músicas gravadas, a maior parte delas pela dupla Alvarenga e Ranchinho Primeira publicação da tira “Mafalda”, criação do cartunista argentino Quino, no semanal argentino Primera Plana (60 anos) Criação da primeira biblioteca pública de São Luís, a Biblioteca Benedito Leite (195 anos) 30 Nascimento do escritor e roteirista estadunidense Truman Capote (100 anos) Rede Pública de Comunicação britânica BBC realiza a primeira transmissão experimental de televisão (95 anos) Dia Internacional do Podcast Dia Internacional da Tradução – data reconhecida pela ONU Dia Estadual da Velha Guarda das Escolas de Samba 1 Morte do jornalista, historiador, crítico, colecionador, expositor e negociador de obras de arte italiano radicado no Brasil Pietro Maria Bardi (25 anos) – criou, junto com Assis Chateubriand, o Museu de Arte de São Paulo, e foi seu diretor por 45 anos Nascimento da atleta mineira Walewska Moreira de Oliveira (45 anos) – jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei que desempenhava a função de central. Em 2008, foi premiada como a melhor bloqueadora do mundo no Grand Prix e sagrou-se campeã olímpica Nascimento da poetisa e professora maranhense Laura Rosa (140 anos) – usava o pseudônimo Violeta do Campo, foi a primeira mulher a ser eleita para o quadro de sócios efetivos da Academia Maranhense de Letras Dia do Vereador Dia Internacional das Pessoas Idosas – comemoração instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução Nº de 14 de dezembro de 1990, que também é conhecida como “Dia Internacional do Idoso”, e que está oficializada no Brasil como “Dia Nacional do Idoso” Dia Mundial da Música – comemoração internacional, que foi instituída por uma resolução de 1973 da 15ª Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música Dia Mundial do Vegetarianismo – comemoração internacional de vegetarianos que foi instituída em 1977 pela Sociedade Vegetariana Norte-Americana e aprovado em 1978 pela União Vegetariana Internacional Início do Festival de Filmes de Ciência Início do Outubro Rosa – Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama 2 Nascimento do compositor, pianista e produtor musical fluminense Alberto Rosenblit (70 anos) Nascimento do líder político indiano Mahatma Gandhi (155 anos) Criação do conglomerado de mídias Diários Associados (100 anos) – fundada por Assis Chateaubriand, a corporação já foi a maior da história da imprensa no Brasil, tendo cerca de 100 empresas em seu auge Dia Internacional da Não-Violência – comemoração instituída pela ONU numa Resolução de 15 de Junho de 2007 para marcar a data do nascimento do líder pacifista hindu, Mahatma Gandhi Dia Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento – comemoração conforme Lei Nº 11.619 de 19 de dezembro de 2007, que está relacionada com o “Dia Internacional da Não-Violência” Criação do município de Porto Velho, capital do estado de Rondônia (110 anos) 3 Nascimento do educador, autor e tradutor francês Allan Kardec (220 anos) – notabilizou-se como o codificador do Espiritismo Nascimento do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho (75 anos) Nascimento do guitarrista, cantor e compositor de blues elétrico estadunidense Stevie Ray Vaughan (70 anos) Morte do compositor cearense Humberto Teixeira (45 anos) – nacionalmente conhecido como parceiro de Luiz Gonzaga. Um grande sucesso da dupla é a composição “Asa Branca”, lançada em 1947 4 Nascimento do botânico, naturalista e viajante francês Auguste de Saint-Hilaire (245 anos) – pertenceu aos primeiros grupos de cientistas vindos da Europa que realizaram pesquisas e explorações no Brasil Nascimento do jurista, legislador, filósofo e historiador cearense Clóvis Beviláqua (165 anos) – autor do projeto do Código Civil brasileiro em 1901 Morte do ator e diretor fluminense Hugo Carvana (10 anos) Nascimento do pintor francês Jean-François Millet (210 anos) – um dos principais representantes do realismo europeu surgido em meados do século XIX Morte da cantora argentina Mercedes Sosa (15 anos) O México se torna uma República Federal Representativa, após a promulgação da Constituição Federal dos Estados Unidos Mexicanos (200 anos) Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e Dia Nacional dos Agentes de Combate às Endemias Dia Mundial dos Animais – comemoração internacional, que teria sido criada em 1929 no “Congresso de Proteção Animal” realizado na cidade austríaca de Viena ou em 1931, durante um encontro de ecologistas realizado na cidade italiana de Florença Início da Semana Mundial do Espaço – o evento acontece por conta do lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik I, em 4 de outubro de 1957, e do Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e uso do espaço cósmico, inclusive a lua e demais corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967 Rinoceronte “Cacareco” recebe cerca de 100 mil votos para vereador nas eleições municipais (65 anos) Início das transmissões do Projeto Minerva (54 anos) 5 Dia Mundial dos Professores – data da Unesco Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa Dia Nacional da Cidadania Dia do Empreendedor

