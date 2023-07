Um homem de 23 anos morreu na madrugada deste sábado (08), após perder o controle da direção do veículo e colidir em um poste na Avenida Silvério Leite Fontes, no bairro Aruana, em Aracaju.

De acordo com informações da Companhia de Policiamento de Trânsito (Cptran), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística foram acionados para atender a ocorrência.

Foto CPTran/Reprodução