Homem de 46 anos morre após ser atropelado na BR 101, km 77 em Laranjeiras, próximo a Pedra Branca

Um homem de 46 anos morreu neste sábado (03), após ser atropelado na BR 101, km 77 Laranjeiras, próximo a Pedra Branca.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida levado para o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Na unidade, ele foi atendido na ala vermelha e morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor responsável pelo acidente, saiu do local por medo, mas, em seguida, se diriguiu ao posto da PRF.

Após a confirmação da morte, a população realizou uma manifestação no local do acidente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que uma reunião, marcada para terça-feira (06), às 9h, e irá discutir o assunto com os moradores da região e Polícia Rodoviária Federal.

