Homem é atropelado enquanto descarregava caminhão de bebidas em Aracaju

Um homem foi atropelado por um veículo de passeio na tarde desta quinta-feira (23), enquanto descarregava bebidas de um caminhão na Avenida Gasoduto, no bairro Orlando Dantas, em Aracaju.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE) onde recebeu atendimento médico.

Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) estiveram no local e vão fazr um levantamento para saber as circunstâncias do atropelamento.

Foto redes sociais