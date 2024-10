Homem é baleado após tentar matar ex companheira com uma faca dentro de local de votação em Aracaju

Uma tentativa de feminicidio terminou com um homem baleado na manhã deste domingo (06), no Colégio Costa e Silva, no bairro Getúlio Vargas, no centro de Aracaju.

As informações passadas pela policia militar são de que a vítima estava se dirigindo até sua seção eleitoral para votar quando foi surpreendida pelo homem armado, que tentou matá-la.

A vítima foi atingida por duas facadas nas costas e socorrida por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgências de Sergipe.

“As informação é que já havia uma medida protetiva contra ele, que hoje resolveu tirar a vida da ex-companheira aqui no local da votação, mas felizmente o policial agiu para salvar a vida da mulher”, disse o secretário da Segurança Pública (SSP), João Eloy.

Baleado, o homem de 45 anos foi levado para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Foto Sandoval Siqueira