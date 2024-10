HOMEM É MORTO E DUAS PESSOAS SÃO BALEADAS EM UMA FEIRA LIVRE DE LARANJEIRAS; SUSPEITO ESTÁ FORAGIDO

Um homem foi morto a tiros e duas pessoas foram baleadas quando passavam pelo local, na noite dessa sexta-feira (04), em uma feira livre no município de Laranjeiras.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que a vítima fatal foi atingida por vários tiros. As outras duas pessoas, um homem e uma mulher, foram atingidos quanto estavam passando no local no momento do crime.

Ainda segundo a PM, os feridos foram socorridos e levados a um hospital da cidade.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.

O suspeito pelo homicídio é um homem que tem mandado de prisão em aberto. Ele está foragido.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Informações podem ser repassadas à Polícia Civil através do 181.