Homem é preso e jovem apreendido por latrocínio contra motorista por aplicativo na Rodovia Manoel do Prado Franco, em Socorro

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), cumpriu o mandado de prisão temporária e o de internação provisória contra o homem e o adolescente investigados pelo latrocínio do motorista por aplicativo Jonas Gabriel Guimarães Silva.

O crime ocorreu no dia 13 de agosto, na Rodovia Manoel do Prado Franco, em Nossa Senhora do Socorro. As detenções ocorreram nesta quinta-feira (13).

Conforme delegada Thereza Simony, responsável pela investigação, a vítima foi atraída pelos investigados e um outro adolescente para uma corrida até um município do interior sergipano. “Ao buscar os supostos passageiros, a vítima perguntou sobre o pagamento, tendo o adolescente dito que faria o pagamento no destino. A vítima disse que não tinha como fazer a corrida, pois precisava abastecer o veículo”, detalhou.

Ainda na emboscada, o adolescente solicitou ao motorista que retornasse ao ponto de partida a fim de pegar o dinheiro para o pagamento da corrida. “Assim sendo, a vítima fez o retorno na Rodovia Manoel do Prado Franco, instante em que o adolescente disparou dois tiros que atingiram fatalmente a vítima na cabeça e o veículo bateu num poste”, revelou a delegada, detalhando a dinâmica do crime.

Já nesta quinta-feira, as decisões judiciais foram cumpridas, inclusive mandados de busca e apreensão. “Pedimos o mandado de prisão e de apreensão dos dois adolescentes, mas somente foi deferida pela Justiça a detenção de um deles, o qual havia confessado efetivamente os disparos. O adulto estaria envolvido em uma luta corporal com a vítima no momento do crime”, especificou a delegada.

Quanto à tipificação penal, Thereza Simony explicou que, embora os pertences da vítima não tenham sido levados no crime, o indiciamento por latrocínio atende as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal (STF). “Ao entendimento do STF, se há a intenção de roubar e houve a morte, então está caracterizado o crime de latrocínio”, destacou a delegada responsável pela investigação do caso.

As investigações continuam a fim de esclarecer melhor a conduta de cada envolvido no crime e averiguar a participação de outras pessoas na prática deste delito. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com o andamento da apuração policial sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP