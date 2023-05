Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (23) envolvendo duas carretas, deixou um homem ficou ferido no Km-172 na BR-101, no município de Santa Luzia do Itanhy.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito na região está em meia pista. Um dos veículos estava carregado com caixas de leite.

Foto redes sociais