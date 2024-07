HOMEM FURTA OFERTA DA CATEDRAL DE ESTÂNCIA; “NÃO É A PRIMEIRA VEZ. TIVERAM OUTRAS TENTATIVAS”, DISSE O PADRE

Uma onda de furto vem acontecendo na cidade de Estância. Semana passada, dia 5, a notícia ganhou destaque em um grupo de Whatsapp.

Um homem não identificado até o presente momento, aproveitou-se do pouco movimento na Igreja Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe e acabou levando toda a oferta que se encontrava num cofre.

De acordo com informação do padre Ilmar, pároco da cidade, a oferta foi levada no período da manhã, por volta das 8h30, da Catedral Diocesana de Estância. O dinheiro que estava num cofre de madeira, que fica próximo ao altar mor foi completamente furtado. “Não sabemos quanto foi furtado, não é a primeira vez. Já tiveram outras tentativas”, informou o sacerdote.

Segundo padre Ilmar, a cidade de Estância está se tornando um lugar perigoso. “Inclusive nas missas, vários pedintes abordam as pessoas que estão ficando com medo pela forma que pedem, se percebe que vários são usuários de drogas”, destacou.

Por Magno de Jesus