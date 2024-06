HOMEM PASSA MAL E MORRE ENQUANTO PRATICAVA EXERCÍCIO EM ACADEMIA NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, EM ARACAJU

Homem passa mal e morre enquanto praticava exercício em academia no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju

Um homem de 56 anos morreu na manhã deste sábado (15), após passar mal enquanto praticava exercícios dentro de uma academia localizada no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

De acordo com informações passadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ele teve uma síncope, com perda súbita da consciência e do tônus postural e o Samu constatou a morte no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados e atenderam a ocorrência.

