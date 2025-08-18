HOMEM QUE ESTAVA INTERNADO NO HUSE APÓS O CARRO BATER NO MURO DE UMA CASA MORRE EM ARACAJU

Morreu neste domingo (17), o homem de 55 anos, que foi vítima de um acidente de trânsito na Avenida Governador Marcelo Déda, no bairro Soledade, após cerca de 20 dias internado no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que “o paciente sofreu uma parada cardiorrespiratória no domingo, e, apesar dos esforços da equipe médica com protocolo de reanimação, não resistiu e veio a óbito”.

Ele era passageiro no veículo que colidiu contra o muro de uma residência, no cruzamento da Rua H com a Av. Governador Marcelo Déda.

A esposa dele, de 54 anos, conduzia o veículo no momento do acidente, quando seguia no sentido Bairro Lamarão/Bairro Soledade. Ela perdeu o controle da direção e bateu no muro de uma casa e acabou morrendo no local.