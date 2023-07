Homenagem – pentacampeão do Santa Cruz e vereador por 9 mandatos em estância

Alcides José dos Santos, conhecido como ABC, nasceu em 1º de abril de 1925, em Riachuelo, interior de Sergipe. Filho de Francisco Lourenço dos Santos e Zafira do Espírito Santo. Casou-se com Josefa Barreto dos Santos, conhecida por “Dona Caçula” (ela natural de Arauá/Se), adotou uma filha: Margareth Conceição Santos e criou um sobrinho, por nome de Guilmário (Guil).

ABC iniciou a carreira de atleta de futebol em 1941, com 16 anos, quando se sagrou campeão sergipano pela célebre equipe do Riachuelo Futebol Clube. Jogou no Riachuelo até o ano de 1954, participando de várias campanhas memoráveis, como as do início da década de 50, quando chegou ao título de campeão do interior sergipano, em 1953, e vice-campeão do estado na mesma temporada.

Foi convidado por Dr. Júlio César Leite (pai de Dr. Jorge Leite e avô de Ivan Leite), para jogar no Santa Cruz de Estância, em 1948. Como o Santa Cruz não era filiado à Federação Sergipana de Desportos, quando o campeonato teve início, ele e outros atletas riachuelenses e estancianos viajavam nos finais de semana para participar da competição defendendo as cores do Riachuelo.

A parceria tinha vínculos fraternais, além de esportivos: Júlio Leite e Chico Leite eram irmãos. E assim, ABC passou seis anos no vai e vem entre Riachuelo e Estância.

Um fato curioso merece registro: no Riachuelo, ABC jogava como defensor, posição em que atuou também, por várias vezes, com as cores da Seleção Sergipana, mas, quando foi transferido para o Santa Cruz, passou a atuar como atacante e, como tal, transformou-se num dos maiores goleadores do futebol sergipano.

Foi no Santa Cruz, o famoso “Azulão do Piauitinga”, que ABC alcançou o coroamento sergipano de futebol, feito até então não atingido por qualquer outro atleta ou equipe sergipana.

Depois de pendurar as chuteiras, foi treinador do Santa Cruz por várias temporadas.

Além de atleta do santa Cruz, desenvolveu, paralelamente, as atividades de funcionário da Fábrica do mesmo nome e também de vereador do município estanciano. Sua primeira eleição se deu em 1954, permanecendo, a partir dessa data, por nove mandatos como representante do povo de Estância.

Equipe do Santa Cruz Sport Club. Da esquerda para a direita, em pé: Zé dos santos, Rocha, Augusto, Firmino, Tarati e Zezé Oião. Agachados: Noca, Teninho, ABC, João Cego e Piçarra.

Nesse período, apresentou 33 projetos de lei, 21 requerimentos e nove indicações e chegou a exercer a Presidência da Câmara Municipal.

Foi sócio-fundador do Lions Clube de Estância e sócio da Lira Carlos Gomes. Na administração do prefeito Carlos Magno Costa Garcia, foi homenageado, de forma justa e reconhecida, ao ter o seu nome emprestado para uma praça de esportes da cidade, localizada nos fundo do Colégio Sagrado Coração de Jesus.

Pelo brilho de suas conquistas, é impossível contar a história do futebol sergipano sem a menção do nome do riachuelense, Alcides José dos Santos (ABC). Ele faleceu em 31 de outubro de 2004, em Estância (SE).

Fonte: Riachuelo – Passado de Riquezas/Antônio Martins Bezerra