HOSPITAL DA UNIMED É EVACUADO APÓS PRINCÍPIO DE INCÊNDIO HOSPITAL UNIMED, NO SÃO JOSÉ, EM ARACAJU

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado no inicio da manhã deste sábado (14), após o registro de um principio incêndio no Hospital Unimed, no bairro São José, em Aracaju.

As informações são de que o incêndio começou no ar-condicionado da sala de espera do centro cirúrgico da unidade e por conta disso, pacientes e acompanhantes precisaram deixar o hospital às pressas.

Não há registro de feridos.

Passado o susto, uma equipe da manutenção do hospital fez o reparo necessário e o atendimento deve retornar à normalidade no hospital.

Foto redes sociais