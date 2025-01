Hospital de Amor realiza corrida beneficente em Lagarto no dia 12

Acontece no dia 12 de janeiro a primeira edição da Corrida Juntos Pela Vida, organizada pelo Hospital de Amor de Lagarto. O circuito será totalmente indoor, na área externa do Hospital, incluindo a pista de pouso da unidade.

A corrida conta com duas modalidades: kids (300 M – 600 M) e adulto (5 KM – 10 KM). Todo o valor arrecadado será destinado ao Hospital de Amor de Lagarto, que é referência no tratamento oncológico em todo o país.

“Essa é uma corrida pelo direito de viver, pelos pacientes oncológicos. Será um evento beneficente, do qual toda renda será destinada ao hospital que hoje já opera com 50% da demanda oncológica”, afirma Lincoln Rocha, um dos interferentes da organização.

As inscrições podem ser feitas no site www.bostonrunning.com.br e custam R$ 54,90 para quem optar por correr sem camisa oficial e R$ 84,90 para quem quiser correr com a camisa oficial.

Texto e foto assessoria