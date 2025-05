Hospital de Cirurgia amplia assistência gratuita com Unidade Móvel de Saúde

Serviço itinerante oferta consultas e exames, como mamografia, ultrassom e eletrocardiograma, por meio de parceria com órgãos públicos

Referência em média e alta complexidade para a Rede Estadual de Saúde, o Hospital de Cirurgia (HC) segue ampliando os seus serviços e iniciou a operação de uma Unidade Móvel de Saúde, em abril de 2025. A iniciativa, que integra o planejamento estratégico da instituição no eixo de responsabilidade social, oferece consultas e exames gratuitos e aproxima ainda mais os sergipanos de sua assistência de qualidade.

A Unidade Móvel já percorreu cinco municípios do interior de Sergipe – Malhada dos Bois, São Domingos, Brejo Grande, Itabaiana e Ilha das Flores –, promovendo mais de 500 atendimentos. O veículo é estruturado em cinco compartimentos adaptados para a realização de exames de mamografia, ultrassom (a exemplo de transvaginal, tireoide, mama e próstata) e eletrocardiograma, além de consultas especializadas, levando dignidade e cuidado da saúde da mulher e do homem a quem mais precisa.

Diretora assistencial do Cirurgia, a enfermeira Mirella Dornelas explica que o atendimento na Unidade Móvel vai além dos exames básicos, oferece uma linha de cuidado completa. “Podemos realizar, por exemplo, o rastreamento para doenças cardiovasculares, com testes rápidos de perfil lipídico e glicemia, que permitem identificar de forma precoce casos de hipertensão arterial e diabetes. Além disso, contamos com um médico mastologista que faz a avaliação, em tempo real, das mamografias realizadas, complementa com ultrassonografia mamária e, se houver necessidade, realiza a punção aspirativa para biópsia. Isso significa que estamos oferecendo algo diferenciado e fundamental para a detecção precoce do câncer de mama”.

Para a enfermeira Márcia Guimarães, interventora judicial do Cirurgia, a Unidade Móvel representa um avanço significativo no modelo de assistência ofertado pela instituição e fortalece uma das diretrizes do planejamento estratégico do hospital: as ações sociais. “A Unidade Móvel reforça o papel do HC no cuidado com a saúde daqueles que mais precisam. O nosso objetivo é atingir principalmente a população mais carente, que mora longe da capital, facilitando o acesso aos serviços de saúde por meio do SUS. Ao oferecer rastreamento de doenças, diagnósticos precoces, como câncer de mama, do colo do útero e de próstata, e consultas especializadas, o nosso atendimento itinerante proporciona mais qualidade de vida para milhares de sergipanos. É o HC mais perto de você e comprometido em ser agente de transformação na saúde”, destaca.

Parceria com órgãos públicos

Desde que entrou em operação, a Unidade Móvel atuou em ações do Governo do Estado, por meio dos programas ‘Sergipe é aqui’ e ‘Ciranda Sergipe’, coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). Também esteve presente em uma ação da Prefeitura de Itabaiana em homenagem ao Dia das Mães. A atuação mais recente ocorreu nesta terça-feira, 27, durante o ‘Ciranda’, em Ilha das Flores.

Durante o ‘Ciranda Sergipe’ em Ilha das Flores, a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, destacou a importância da presença do Cirurgia no programa por meio da Unidade Móvel. “Mais uma edição do ‘Ciranda’ e com esse parceiro de todas as horas, o Hospital Cirurgia, que está aqui trazendo mamografia, eletro, sempre vários serviços. E esses serviços são fundamentais para a população, porque a gente vai cuidar da saúde de forma preventiva. Então, minha gratidão a todos que fazem o hospital por sempre estar com esse olhar de cuidado, por se somar a gente. Juntos para construir um Sergipe melhor, uma população mais forte e saudável”, declara.

A interventora ressalta que a união com órgãos públicos é fundamental para que o Cirurgia leve os seus serviços a diferentes localidades sergipanas. “Quando temos essas parcerias, conseguimos reforçar ainda mais nosso interesse em prestar assistência à população. Por isso, deixo o meu muito obrigada ao governador Fábio Mitidieri; à Secretaria Estadual da Saúde, conduzida pelo Dr. Cláudio Mitidieri; à Secretaria da Assistência, liderada pela secretária Érica, por fortalecerem essa união com o Cirurgia. Também agradeço à Prefeitura de Itabaiana, ao prefeito Valmir de Francisquinho, que recebeu a nossa unidade”, afirma.

Foto assessoria