Hospital de Cirurgia celebra 99 anos com audiência na Câmara Municipal

Com quase um século de dedicação à saúde dos sergipanos, o Hospital de Cirurgia (HC) celebra, nesta sexta-feira, 2 de maio, 99 anos de fundação. Inaugurado em 1926 por iniciativa do médico Dr. Augusto Leite, em parceria com os colegas Dr. Juliano Calasans, Dr. Eronides Carvalho e Dr. Lauro Hora, o HC se consolidou como um dos pilares da saúde pública de Sergipe ao oferecer procedimentos cirúrgicos, consultas, exames e ensino de excelência através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Como parte das comemorações do aniversário, nesta segunda-feira, 5, a partir das 9h, acontecerá uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Aracaju, com o tema “99 anos do Hospital Cirurgia, a retomada do protagonismo da assistência de saúde em Sergipe”, de autoria do vereador Elber Batalha. A solenidade reunirá autoridades, profissionais e entidades assistidas para discutir pautas do hospital e apresentar inovações nos tratamentos da instituição.

Referência para Rede Estadual

Referência em média e alta complexidade para a rede estadual de saúde, o Cirurgia ocupa posição de destaque nacional em especialidades como Cardiologia, Oncologia, Ortopedia, Traumatologia e Neurocirurgia. Ao longo de sua história, foi palco de marcos importantes para o estado e o Brasil, como o primeiro transplante cardíaco do Norte e Nordeste, primeira neurocirurgia com mapeamento das emoções do país e realização da primeira cirurgia cardíaca minimamente invasiva em Sergipe.

“Chegar aos 99 anos em pleno funcionamento e com a força que temos hoje é um feito grandioso. O nosso Cirurgia nasceu da visão e do compromisso do doutor Augusto Leite, que sonhou com uma instituição dedicada à cirurgia, à ciência e ao cuidado. Essa missão permanece viva e se renova a cada paciente atendido”, destaca a interventora judicial do HC, a enfermeira Márcia Guimarães.

Atendimentos em números

Atualmente, o HC conta com 256 leitos de internamento, sendo 50 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), oferta consultas em 18 especialidades e diversos tipos de exames de métodos gráficos, videoendoscópicos e de imagem, a exemplo de ressonância magnética e tomografia.

Com mais de 90% dos atendimentos por meio do SUS, o Cirurgia em 2024 realizou mais de 93 mil consultas, 313 mil exames, quase 9 mil cirurgias gerais e 514 cirurgias cardíacas. Esses números colocam a unidade na 4ª posição no Nordeste e na 13ª no Brasil entre os hospitais com maior volume de procedimentos cardiovasculares pelo SUS, segundo dados do Datasus.

“Essa relevância técnica é fruto de uma equipe altamente especializada e comprometida com a excelência. São profissionais que dominam suas áreas de atuação, mas que também cuidam com sensibilidade e respeito às pessoas”, ressalta o diretor técnico do HC, Dr. Rilton Morais.

Ensino e inovação

Além da assistência direta à população, o HC é também um importante polo de ensino e formação profissional. A instituição mantém dez Programas de Residência Médica em áreas como Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia, Psiquiatria e Urologia, além da Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva, com foco em Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia. “O Cirurgia não é apenas um hospital. É um centro de formação, inovação e cuidado. É um patrimônio da medicina sergipana”, complementa Dr. Rilton Morais.

Avanços com a intervenção

Desde novembro de 2018, o Cirurgia está sob Intervenção Judicial, determinada pelo Poder Judiciário a pedido do Ministério Público de Sergipe (MPSE). Na época, a instituição enfrentava uma grave crise que ameaçava o seu funcionamento. Com a nomeação de Márcia Guimarães, primeira mulher a dirigir o hospital desde a sua fundação, teve início um amplo processo de reestruturação no hospital.

“Foi um resgate profundo, que envolveu desde a requalificação das equipes, aquisição de equipamentos de ponta, até reformas estruturais em praticamente todos os setores. Hoje, o HC é outro: moderno, eficiente, seguro e preparado para os desafios do presente e do futuro”, ressalta a interventora.

As melhorias do HC estão visíveis nas estruturas físicas: foram entregues um novo prédio do Ambulatório de consultas, Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), reforma de enfermarias, ampliação do centro cirúrgico, modernização da Agência Transfusional e do Laboratório de Patologia, além do prédio da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que hoje concentra cerca de 60% do atendimento oncológico da rede estadual, entre outros equipamentos.

Acreditação e qualidade

Como reflexo desse processo de transformação, o Cirurgia se tornou em agosto de 2024 o primeiro hospital filantrópico de Sergipe a conquistar a certificação de Acreditado Nível 1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), reconhecimento que atesta a qualidade e a segurança dos serviços prestados. Outro marco importante foi a implantação, em dezembro do ano passado, do sistema hospitalar Tasy – considerado o mais avançado do mundo –, que passou a integrar e otimizar os fluxos entre os setores assistenciais e administrativos.

De acordo com a interventora, todo esse avanço só é possível graças à dedicação de quem faz o Cirurgia acontecer todos os dias. São 1.825 colaboradores diretos e mais de 2.000 profissionais ao todo, incluindo terceirizados. “É essa equipe que sustenta a transformação do nosso HC, mantendo viva a missão do hospital, garantindo um atendimento acolhedor, seguro e resolutivo para a população. Temos muito orgulho do que construímos juntos. Esses 99 anos provam que o Cirurgia está mais vivo do que nunca. Seguimos firmes rumo ao centenário”, conclui.

