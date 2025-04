Hospital de Cirurgia celebra Dia Mundial da Saúde com ação na Sementeira

Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, o Hospital de Cirurgia (HC) promoverá, neste sábado, 5, uma ação especial voltada para os seus colaboradores. O evento acontecerá no Parque da Sementeira, a partir das 7h, e contará com várias atividades focadas na promoção da saúde e do bem-estar.

A programação inclui aulão de funcional, zumba, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, orientação nutricional, massagem relaxante, além de café da manhã. Haverá ainda sorteios de prêmios e atividades voltadas para o público infantil, proporcionando um momento de integração e incentivo à adoção de hábitos saudáveis.

Celebrado desde 1950 no dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde foi criado em homenagem à fundação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com o corpo, adotando hábitos saudáveis que garantam qualidade de vida a longo prazo. Pequenas ações diárias, como manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos e cuidar da saúde mental, fazem toda a diferença na prevenção de doenças e na melhoria do bem-estar.

Referência em saúde

Unidade hospitalar filantrópica, o Cirurgia é referência em média e alta complexidade para a Rede Estadual de Saúde e, desde agosto de 2024, tem a Acreditação Nível 1 da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – certificação que atesta a qualidade dos serviços prestados no hospital. A instituição tem como missão prestar um atendimento de excelência aos sergipanos, bem como zelar pela saúde e bem-estar de seus colaboradores.

SERVIÇO

O que: Ação do Hospital de Cirurgia em alusão ao Dia Mundial da Saúde

Data: 5 de abril de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 7h

Onde: Parque da Sementeira – localizado na Avenida Jornalista Santos Santana, s/n, Bairro Jardins, Aracaju-SE

Público-alvo: Colaboradores do Hospital de Cirurgia

Assessoria de Comunicação Hospital de Cirurgia