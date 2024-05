Hospital de Cirurgia inaugura nova Unidade Cardiovascular Avançada e salas cirúrgicas

Em celebração aos 98 anos de história, o Hospital de Cirurgia (HC) realizará nesta sexta-feira, 24, a partir das 10h, uma solenidade de inaugurações de unidades de atendimento: nova Unidade Cardiovascular Avançada, quatro novas salas do Centro Cirúrgico Geral e a reforma da Central de Material e Esterilização (CME). O evento também terá homenagens a parceiros da instituição.

Desde o início da Intervenção Judicial, em novembro de 2018, o HC passa por uma grande e moderna reestruturação administrativa, financeira e assistencial em todas as suas áreas, com a realização de obras estruturais e aquisição de equipamentos de alta tecnologia, além do fortalecimento da equipe de profissionais.

Unidade Cardiovascular Avançada

Para oferecer aos pacientes cardiológicos um atendimento ainda mais primoroso, o Cirurgia construiu uma nova Unidade Cardiovascular Avançada, instalando que há de mais moderno na área da saúde, com um total de 12 leitos.

O HC é referência cardiológica para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe e atualmente é destaque no ranking nacional do Sistema Único em realização de procedimentos do sistema cardiovascular, ocupando a 1ª colocação no Nordeste e a 7ª no Brasil.

Para chegar a este patamar, o Serviço de Cardiologia do Cirurgia oferece aos sergipanos um atendimento completo e qualificado, composto por uma ampla linha de cuidados, incluindo uma Unidade Cardiovascular Avançada, que é dedicada a pacientes com infarto e funciona 24 horas por dia.

Centro Cirúrgico

O Cirurgia é referência em procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, sendo responsável pela realização de mais de 70% das operações de alta complexidade na Rede Estadual de Sergipe.

Para suprir esta grande demanda e ampliar o número de cirurgias nas mais diversas especialidades, o HC expandiu o seu Centro Cirúrgico Geral com a construção de quatro novas salas para a realização de operações de grande porte, incluindo captação de órgãos e transplantes.

Com a expansão, o HC passou a ter um total de 12 salas para procedimentos cirúrgicos no Centro Cirúrgico Geral. Além do mais, o espaço ganhou ampliação da sala de pré-operatório com quatro leitos.

CME

Outro setor que será inaugurado, oficialmente, é a Central de Material e Esterilização (CME), unidade estratégica para a esterilização de materiais e equipamentos cirúrgicos e hospitalares.

A CME passou por uma significativa reforma que abrangeu a ampliação das áreas de recebimento, preparo, esterilização e armazenamento de equipamentos, além da expansão das áreas administrativas e vestiários. A reestruturação da Central contemplou ainda a aquisição de novos e modernos equipamentos.

Serviço

O que: Inauguração da nova Unidade Cardiovascular, salas de centro cirúrgico e CME

Data: 24 de maio de 2024 (sexta-feira)

Horário: a partir das 10h

Local: Pátio do HC (entrada pela Rua Dom Bosco)

Fonte e foto ascom Hospital de Cirurgia