Hospital de Cirurgia lamenta falecimento do conselheiro Dr. José Augusto Santos

O Hospital de Cirurgia – HC – lamenta, com imenso e doloroso pesar, o falecimento do Conselheiro e Cirurgião Bucomaxilofacial Dr. José Augusto Santos da Silva, nesta segunda-feira, 2. Um profissional que, sem dúvidas, deixou o seu nome marcado na história da instituição hospitalar e da Odontologia Hospitalar sergipana e brasileira.

Funcionário do HC desde 1985, Dr. José Augusto trabalhou com muito zelo, amor e dedicação em prol dos pacientes e do hospital, sendo um verdadeiro mestre-amigo para diversos profissionais que passaram pela Residência da instituição – setor que contribuiu de forma inestimável.

Ao longo de quase 40 anos de contribuição ao Cirurgia, Dr. José Augusto foi presidente da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) – de 1999 a 2000 –, vice-diretor de ensino e chefe do Serviço de Bucomaxilofacial. Atualmente, no hospital, ele era cirurgião bucomaxilo, preceptor do Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva e exercia a função de conselheiro do Conselho Deliberativo da FBHC.

Contribuição nacional

Além de seu intenso e dedicado trabalho no HC, Dr. Augusto presidia a Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe e representava o estado, desde 2023, na Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho Federal da entidade de classe.

Da Diretoria ao Serviço de Bucomaxilofacial, todos que fazem o HC estão consternados com a partida tão precoce e inesperada de Dr. José Augusto. Neste momento, o hospital expressa a sua gratidão ao cirurgião por todo o seu legado e se solidariza com familiares e amigos.