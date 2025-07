Hospital de Cirurgia melhora a vida de centenas de pacientes com o Opera Sergipe

Unidade hospitalar já realizou quase 60 bariátricas e mais de 100 retiradas de cálculos renais

Integrante da segunda fase do Opera Sergipe e do Opera Mulher, o Hospital de Cirurgia (HC) já contabiliza 191 procedimentos cirúrgicos realizados por meio dos programas do Governo do Estado que têm como foco reduzir a fila de espera de cirurgias eletivas. A instituição filantrópica iniciou participação nas iniciativas no dia 8 de março de 2025, com a missão de ampliar o acesso à saúde e promover mais dignidade aos pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Referência em média e alta complexidade, o HC contribui com cirurgias bariátricas, urológicas (ureterorrenolitotripsia e nefrolitotomia) pelo Opera Sergipe e mamárias (mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora e polimastia) pelo Opera Mulher.

De 18 de março até agora, já foram realizadas 101 ureterorrenolitotripsias, 59 bariátricas, 24 mamoplastias redutoras e 7 nefrolitotomias – atingindo 100% da meta contratual nos procedimentos de ureterorrenolitotripsia e mamoplastia redutora. Além disso, o HC também realizou mais de 1.340 consultas e 6.280 exames de alta complexidade.

Avanços nas bariátricas

Entre os pacientes beneficiados, a manicure Thamires Santos de Oliveira, 34 anos, já colhe resultados positivos após a bariátrica. Moradora de Aracaju, ela foi uma das primeiras contempladas com o procedimento no HC, em 22 de março. Três meses depois, comemora melhoras significativas.

“Já perdi mais de 20 quilos e ainda tenho expectativa de perder muito mais, porque a minha meta é chegar aos 66, 70 kg. Quando operei, estava com 120kg. Minha vida mudou completamente. Não estou mais sedentária. Estou mais ativa. Agora, amarro cadarço do tênis e calço meia de boa. Antes, eu sentia minha pressão subir. Hoje em dia, não sinto mais”, relata.

Para o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Raul Andrade, responsável pelas cirurgias bariátricas no HC, os resultados alcançados têm sido transformadores na vida dos sergipanos. “Muitos chegam ao hospital enfrentando limitações físicas, comorbidades graves, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, dores articulares, e uma autoestima fragilizada. Após o procedimento, aliado ao acompanhamento multidisciplinar, esses pacientes experimentam uma verdadeira retomada da saúde, da autonomia e da qualidade de vida”, declara.

Segundo o Dr. Raul Andrade, a atuação cuidadosa e a infraestrutura segura ofertada pelo Cirurgia têm sido essenciais para os bons resultados. “A estrutura física moderna, a equipe de enfermagem capacitada e o comprometimento incansável da Diretoria do hospital permitiram que esse projeto saísse do papel e se consolidasse como uma iniciativa de grande impacto social. Estamos falando de uma política pública de saúde que está mudando realidades e devolvendo esperança a centenas de famílias em nosso estado”, diz.

Acompanhamento multidisciplinar

No Ambulatório do HC, os pacientes bariátricos recebem suporte de uma equipe multidisciplinar com cirurgião, endocrinologista, nutricionista, enfermeira cirúrgica e psicólogo. “A segurança e o sucesso da bariátrica dependem diretamente de um cuidado integral e é justamente isso que oferecemos no Cirurgia. Esse acompanhamento vai além do momento da operação, garantindo que o paciente esteja fisicamente e emocionalmente preparado para a nova fase da vida”, completa Dr. Raul Andrade.

Thamires avalia o suporte recebido da equipe do Cirurgia como fundamental para o sucesso do seu tratamento de redução de peso. “Da recepção aos médicos, é perfeito. Da limpeza, do atendimento, do acolhimento, eu não tenho o que dizer”, comenta.

Fim das dores

Moradora de Umbaúba, Leandra Carvalho Costa, 37 anos, esperou seis anos para a retirada de cálculos renais e agora vivencia mudanças expressivas em sua qualidade de vida. “Eu sentia muita crise, ia para emergência e voltava. Foi muito sofrimento. O cálculo era grande e precisei de duas cirurgias. Foi quando fui convidada pelo Cirurgia para participar do Opera Sergipe”, relembra.

Leandra Carvalho passou pela primeira intervenção em março e a segunda em maio, e elogiou o acolhimento que recebeu da equipe do HC. “Gostei bastante do atendimento. Toda equipe médica me tratou super bem. E uma coisa que me chamou a atenção foi que o médico, junto com a equipe, procura o paciente antes da cirurgia, conversa e explica tudo”, avalia.

Técnicas modernas contra os cálculos

O urologista Dr. Luciano Franco esclarece que as técnicas utilizadas no HC para retirada de cálculos são minimamente invasivas. “A ureterolitotripsia é um procedimento cirúrgico para retirada de pedra nos rins e no ureter através do canal da urina, ou seja, sem nenhum corte. Já a nefrolitotomia percutânea é realizada por um pequeno furo na região lombar, sendo indicada quando as pedras são muito grandes”, diz.

Além de aliviar as dores, esses procedimentos urológicos garantem outros benefícios aos pacientes. “Permitem o retorno mais rápido às atividades laborais, pois não há lesão muscular, que é a principal causa da dor no pós-operatório. O risco cirúrgico também é muito menor se comparado à cirurgia convencional”, detalha o especialista.

Dr. Luciano Franco ainda ressalta a importância social da oferta dessas intervenções urológicas via SUS. “Não há como não destacar o benefício de oferecer essas cirurgias de forma gratuita à população carente, pois se trata de procedimentos de alto custo que o Governo do Estado está custeando sem medir esforços. Realmente, um grande avanço”, reforça.

Mais autoestima para mulheres

As plásticas mamárias femininas não estéticas feitas no HC, através do Opera Mulher, também têm contribuído para promover bem-estar, autoestima e saúde às pacientes do SUS. Essas operações representam muito mais que mudanças estéticas, como explica o cirurgião plástico Dr. Tarcizo Figueiredo.

“Apesar de ser denominada plástica mamária feminina não estética, este procedimento promove um benefício estético, com a suspensão das aréolas, remodelamento mamário e simetrização. Também há benefício de saúde: a redução do peso das mamas impacta positivamente na carga dos ombros, melhora a postura, reduz dermatites no sulco mamário e dores na coluna. E, em última instância, e não menos importante, melhora a autoimagem, o relacionamento sexual e o desempenho em atividades físicas”, informa o cirurgião plástico.

Atendimento de excelência

Para a interventora judicial do Cirurgia, enfermeira Márcia Guimarães, o desempenho do hospital dentro do Opera é motivo de orgulho. “É gratificante participar desse programa tão importante do Governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde, conduzidos pelo governador Fábio Mitidieri e pelo secretário Cláudio. Os profissionais do nosso HC têm se dedicado com excelência para garantir o cuidado integral aos pacientes. Vamos seguir avançando para realizarmos mais procedimentos cirúrgicos”, finaliza.

Ascom Hospital de Cirurgia