Hospital de Cirurgia receberá arcebispo de Aracaju para missa comemorativa nesta segunda

Nesta segunda-feira, 7, às 15h, o Hospital de Cirurgia receberá a visita do arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes, que presidirá uma Missa Comemorativa do Ano Jubilar, com o tema “Peregrinos da Esperança”. A celebração acontecerá no pátio do Cirurgia e contará com a presença dos colaboradores da instituição.

Esta será a primeira visita de Dom Josafá ao Cirurgia – que celebra missas no hospital, sob condução do capelão da saúde, Padre Givanildo Paes – desde que assumiu a Arquidiocese de Aracaju, em maio de 2024. Com uma trajetória marcada pela dedicação pastoral e formação teológica, o arcebispo tem fortalecido laços com a comunidade católica local.

Visita às alas de atendimento

Após a missa, o arcebispo percorrerá as unidades assistenciais do hospital para conhecer os espaços, bem como proferir bênçãos aos profissionais, pacientes e familiares.

Ano Jubilar

O Ano Jubilar é um período especial na Igreja Católica, instituído pelo Papa Paulo II, em 1470, acontece a cada 25 anos e convida os fiéis católicos para um tempo de perdão, reconciliação e bênçãos.

SERVIÇO

O que: Missa Comemorativa do Ano Jubilar no Hospital de Cirurgia, presidida pelo arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes

Data: 7 de abril de 2025 (segunda-feira)

Horário: às 15h

Onde: Pátio da Dom Bosco do Hospital de Cirurgia

Texto e foto assessoria