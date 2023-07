Hospital de Neópolis realiza modernização das instalações elétricas

O superintendente Allysson Tojal explica que a obra garante um ambiente mais seguro e confiável para profissionais de saúde e para o atendimento dos pacientes

Há aproximadamente quatro meses, o Hospital Regional de Neópolis vem passando por uma série de transformações e adequações a fim de modernizar a infraestrutura do local e dar maior conforto e qualidade na prestação do serviço de saúde de Pronto Atendimento para a população. O superintendente, Allysson Tojal, está acompanhando cada etapa dos serviços executados.

Essa semana começou toda a reforma de toda parte elétrica do prédio, que é antiga e precisava dessa reforma para garantir a segurança e a qualidade dos procedimentos na unidade. O Hospital de Neópolis agora é uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA e está realizando todos os protocolos de segurança solicitados pelo Corpo de Bombeiros, instalando novos e modernos equipamentos, além disso, logo terá um ótimo centro cirúrgico para atender toda a região.

Em maio, a Gerinfra, setor de infraestrutura da Secretaria Estadual da Saúde (SES) iniciou as obras para aterramento, para a instalação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), o famoso para-raios, em atendimento à PORTARIA Nº 050/2014-GCG, que estabelece os critérios acerca da exigência e fiscalização desses sistemas, para fins de regularização por parte do Corpo de Bombeiros.

Para Alysson,essa modernização “beneficia diretamente a população ao garantir um ambiente mais seguro e confiável para o atendimento médico, bem como os profissionais de saúde ao proporcionar condições ideais para cuidar dos pacientes de forma eficiente e segura. Assim como o para-raios permite maior segurança contra descargas atmosféricas, reduzindo riscos de danos aos equipamentos médicos e assegurando a continuidade dos serviços de saúde”, conclui.

AssCom/Alysson Tojal