HOSPITAL GABRIEL SOARES É ALVO DE FISCALIZAÇÃO DO MP POR ESTAR FUNCIONANDO SEM LICENÇA SANITÁRIA, EM ARACAJU

O Hospital Gabriel Soares foi alvo de uma fiscalização na manhã desta quarta-feira (23), após denúncias de funcionamento sem licença sanitária.

A ação foi conduzida pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), em conjunto com a Vigilância Sanitária estadual, o Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e equipes técnicas.

Segundo informações do MPSE, a unidade hospitalar tem funcionado sem licença sanitária, em desacordo com as normas que regulamentam o funcionamento de estabelecimentos de saúde, o que representa um risco à segurança de pacientes e profissionais.

Durante a inspeção, os órgãos verificam aspectos como estrutura física, condições de higiene, regularidade dos serviços e atuação dos profissionais de saúde. A Promotora de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor, Euza Missano, acompanhou a fiscalização.

Através de nota, o Hapvida, responsável pelo Hospital Gabriel Soares, informou que está em permanente diálogo com a Vigilância Sanitária e que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas dentro dos prazos estabelecidos. E que a unidade segue rigorosamente os protocolos e exigências técnicas vigentes, em compromisso com a segurança dos pacientes, colaboradores e da comunidade.

Com informações e foto do MPE