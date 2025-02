Hospital Nestor Piva inicia o processo de transição da gestão

O Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), que vai assumir a gestão do Hospital Nestor Piva, em Aracaju, iniciou nesta segunda-feira (03), o processo de transição da administração.

A partir do encerramento do contrato com o Centro Médico do Trabalhador, o Instituto de Gestão e Cidadania (IGC) assume a administração da unidade no dia 7 de fevereiro, sem qualquer interrupção nos serviços prestados.

A SMS coordenou reuniões estratégicas com ambas as equipes para assegurar que os atendimentos continuem normalmente. Além disso, a nova empresa está priorizando a permanência dos profissionais que já atuam no hospital, valorizando a experiência e o conhecimento adquiridos.

“Reunimos com gestores da secretaria, do IGC e do Centro Médico do Trabalhador para alinhar todas as tratativas. De forma que o usuário não perceba essa mudança de gestão. Tudo isso para que o serviço seja cada vez mais aprimorado, que o usuário e seus acompanhantes sintam-se bem atendidos e que, de fato, a gente tenha uma saúde cada vez mais perto do cidadão”, detalhou Débora Leite, secretária municipal da saúde.

A mudança não apenas garante estabilidade no atendimento, mas também traz um impacto positivo para os cofres públicos: a nova gestão irá representar uma economia anual de R$ 5,48 milhões, reforçando a política de austeridade e uso responsável dos recursos.

