Hospital Nestor Piva recebe novos ventiladores mecânicos e reforça qualidade do atendimento

Com foco na segurança e no bem-estar dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), promoveu, nesta quinta-feira, 8, a renovação dos ventiladores mecânicos do Hospital Municipal Dr. Nestor Piva, localizado no bairro 18 do Forte, Zona Norte da capital. Ao todo, sete equipamentos foram substituídos, dando espaço a aparelhos mais modernos e eficientes.

A iniciativa garante maior segurança aos pacientes em situações críticas e reforça a qualidade da assistência prestada pela unidade, que é referência no atendimento de urgência e emergência na rede pública municipal. “Essa renovação garante mais precisão no cuidado, especialmente nos atendimentos de alta complexidade”, destacou Marbene Souza, diretora-geral do Hospital Nestor Piva.

A ação é resultado do compromisso contínuo da SMS e do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), responsável pela gestão do hospital, com a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população aracajuana. Os novos equipamentos contam com tecnologia de ponta, que permite ajustes mais precisos e monitoramento contínuo, contribuindo diretamente para a segurança clínica e a eficácia do tratamento.

Foto: Ascom/SMS