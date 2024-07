Hospital Primavera recebe o selo de UTI Eficiente 2024

A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Primavera, no último dia 27 de junho, recebeu o selo UTI Eficiente, reconhecido pelo Sistema Epimed Monitor e AMIB (Associação de Medicina Intensiva do Brasil), que visa incentivar a melhoria dos cuidados dos pacientes.

Através do projeto UTIs Brasileiras, uma ação conjunta da AMIB e Sistema Epimed, são concedidos anualmente os selos de uti eficiente e top Performer às Unidades de Terapia Intensiva de todo o país que se encontrem no melhor percentil de desempenho de eficiência clínica, conforme as matrizes geradas pelo Sistema Epimed Monitor onde são analisadas principalmente taxas de mortalidade e utilização adequada dos recursos conforme gravidade dos pacientes nestas unidades.

Este é sem dúvida o maior sistema de gerenciamento de qualidade e análise de desempenho de UTIs do país, abrangendo mais de 800 hospitais nacionais, além de instituições da América Latina e Europa. São mais de 1.800 UTIs cujos dados estão registrados neste extenso banco de dados permitindo comparações de desempenho e caracterização de nossos perfis epidemiológicos.

“Com o uso dos indicadores de qualidade advindo desse banco de dados, nós podemos nos comparar com outras UTIs brasileiras, avaliando assim nosso desempenho, qualidade de assistência e utilização de nossos recursos disponibilizados no cuidado dos pacientes. Não resta dúvida de que a análise desses indicadores é imprescindível para a boa alocação dos recursos e boa prestação de serviço em terapia intensiva. Com isso ganham os pacientes, suas famílias e a equipe que trabalha numa unidade com processos bem estabelecidos”, acrescentou o gerente das UTIs, Dr. Ricardo Leite.

“Esse resultado representa o resultado de um esforço diário e um trabalho em equipe centrado no paciente. Gostaria de parabenizar a todos que atuam administrativamente e assistencialmente em prol de um único beneficiário: o paciente!” enfatizou a coordenadora de Enfermagem da UTI, Meiriane Passos.

Fonte e foto assessoria