Hospital Primavera sedia treinamento de Ultrassound Life Support

O Hospital Primavera reuniu no início do mês, médicos de diversas especialidades para o curso Ultrasound Life Support – uma chancela internacional do WINFOCUS World, que tem como objetivo capacitar os profissionais para o uso da ultrassonografia point of care, no atendimentos a pacientes críticos, o que permite tornar os diagnósticos à beira leito mais precisos e os procedimentos invasivos ainda mais seguros.

Realizado pela equipe da YOU&US, através da iniciativa do ortopedista, Dr. Eduardo Góis, o curso contou com a presença dos doutores, José Pazeli e Ana Luísa Vieira, que aproveitaram o momento para agradecer o convite e destacar o engajamento dos médicos. “O treinamento foi um divisor de águas na assistência local e elevará ainda mais a qualidade da medicina prestada no estado”, finalizou Dra. Ana Luísa.

Na ocasião, Dr. Eduardo destacou o apoio da SBOT (Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia) de Sergipe e do NEP (Núcleo de Educação Permanente). “Ações como estas demonstram o interesse comum de fomentar uma educação continuada de excelência, com objetivo principal de beneficiar os pacientes atendidos no Hospital Primavera”, concluiu.

Fonte e foto assessoria