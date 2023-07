Hospital São João de Deus, em Laranjeiras, realiza mais de dois mil atendimentos mensais

O quesito atendimento no Hospital São João de Deus tem evoluído ano após ano. A unidade, gerida pela prefeitura de Laranjeiras (SE) e pela Instituição Nossa Senhora da Vitória, completa o primeiro semestre de 2023 com mais de 15 mil pacientes atendidos.

O quantitativo segue a média de 2022, com a exceção de que, este ano, todos os seis primeiros meses ultrapassaram os dois mil atendimentos cada. Só no mês de abril foram exatos 2.878 atendimentos, a marca mais expressiva deste primeiro semestre.

Para a diretora do hospital, Kariny Pinheiro, além dos números, a satisfação vem pela resposta do público. “Nosso compromisso é em proporcionar um atendimento de qualidade, com respeito, empatia e cuidado. O número de atendimentos cresce, mas seguimos mantendo nosso padrão de atenção a cada laranjeirense. Os diversos relatos dos nossos pacientes destacam essa perspectiva que é muito significativa para nós”, afirmou.

Já a responsável técnica da enfermagem, Iasmim Franco, ressalta a importância da postura dos profissionais na rotina hospitalar. “Cada colaborador entende que seu trabalho é essencial para o bem estar das pessoas, principalmente no momento em que elas enfrentam uma enfermidade. O olhar de cuidado que cada um tem para com os pacientes é único”, finalizou.

Fonte: Ascom HSJD