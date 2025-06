HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS REALIZOU NOVE CIRURGIAS PARA PREVENIR CÂNCER DE PELE NESTE SÁBADO

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou, no sábado (14), um mutirão de atendimentos por meio do programa Ebserh em Ação: Mais Especialistas. A iniciativa, uma parceria da estatal com o Ministério da Saúde, tem como objetivo agilizar o acesso dos pacientes a consultas e exames especializados, contribuindo para a redução das filas do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Todos os anos, por volta desse mês, entre maio e junho, a gente realiza esse mutirão, atendendo essa demanda que existe aqui no Hospital Universitário, de pacientes – sobretudo pacientes idosos – que necessitam dessa cirurgia”, enfatiza a cirurgiã plástica do HU-UFS, Evânia Hora.

Marilene Menezes, de 58 anos, mora em Itabaiana, a 56 quilômetros da capital sergipana, e foi uma das pacientes beneficiadas pela ação do HU de Aracaju. Ela conta estar confiante com o procedimento e comenta sobre o processo que antecedeu ao dia da cirurgia. “Essa semana, entraram em contato, ligaram seis vezes pra falar sobre o mutirão que teria no dia 14, e informaram que eu estava nele. Eu me senti confiante e esperançosa”, diz Marilene.

Diferente de um mutirão de portas abertas, a ação realizada no HU-UFS/Ebserh atendeu pacientes que já estavam na fila de espera do hospital e que foram previamente agendados pela equipe assistencial responsável pela organização. Durante o mutirão, os pacientes foram acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, residentes, enfermeiros, técnicos e outros profissionais da saúde.

Segundo Filipe Brasileiro, cirurgião plástico do HU, a iniciativa contribui de modo expressivo para atender à grande demanda por procedimentos. “Uma iniciativa como essa, de mutirão de câncer de pele, é importante porque ajuda a desafogar a fila de pacientes do Hospital Universitário que vêm com essa queixa de lesões de pele na face”, destacou.

Saiba mais

Ebserh em Ação: Mais Especialistas é uma iniciativa da estatal em parceria com o Ministério da Saúde (MS), estando alinhada ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), que tem como meta aumentar em 40% o número de atendimentos até dezembro. O projeto deste ano segue os mesmos moldes do que a Ebserh executou no ano passado, quando foram realizados quase 28 mil procedimentos cirúrgicos e mais de 100 mil exames, visando reduzir o tempo de espera no SUS.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto HU-UFS